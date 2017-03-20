Неизвестный ранее вирус атаковал российские банкоматы

"Цель вируса - деньги не клиентов банка, а те, которые находятся в банкомате, причем преимущественно крупные купюры", - сказано в сообщении.
После внедрения вируса, для чего не нужно контактировать с аппаратом, злоумышленникам остается только набрать на банкомате определенный код и все крупные наличные окажутся у них в руках.
Сам вирус невозможно обезвредить, так как он не виден антивирусам, вследствие чего может жить в оперативной памяти банкомата бесконечно долго. Для внедрения такого вируса нужна высокая квалификация, рядовым хакерам такая операция не под силу. Отмечается, что ранее в РФ этот вирус замечен не был, хотя в мире о нем уже известно.
Единственный доступный на сегодняшний день способ борьбы с вирусом-невидимкой – перезагрузка банкомата. Однако частая перезагрузка вредна для техники и ее невозможно провести без оповещения клиентов. Остается только усилить охрану банкоматной сети, что невыгодно небольшим банкам. Последние скорее начнут страховать банкоматы от хищений, что спровоцирует преступников на более широкое распространение вируса.
Уточняется, что вирус обнаружили в аппаратах производителя банкоматов NCR.
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