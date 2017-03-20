Неизвестный ранее вирус атаковал российские банкоматы

Сам вирус невозможно обезвредить, так как он не виден антивирусам, вследствие чего может жить в оперативной памяти банкомата бесконечно долго. Для внедрения такого вируса нужна высокая квалификация, рядовым хакерам такая операция не под силу. Отмечается, что ранее в РФ этот вирус замечен не был, хотя в мире о нем уже известно.