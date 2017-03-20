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В Ростове после ДТП водителя избили до госпитализации

20 марта 2017, 12:18
В Ростове-на-Дону рано утром в понедельник между водителями двух легковушек произошел конфликт после дорожно-транспортного происшествия, рассказал RostovGazeta представитель ГУ МВД по региону.

"Около 4.20 утра на улице Зорге столкнулись автомобили LADA Granta и Hyundai Solaris. По предварительным данным, водитель Solaris выехал на полосу встречного движения, где и протаранил LADA. После столкновения Hyundai врезался в металлическое ограждение", - сообщил сотрудник ведомства.

В результате небольшого ДТП между водителями возникла ссора, водитель Solaris, возраст которого неизвестен на данный момент, начал избивать 52-летнего водителя LADA. Мужчина был доставлен в больницу, однако тяжелых травм он не получил в результате избиения. Причиной госпитализации мог стать сердечный приступ.

Зачинщик драки сумел скрыться с места происшествия, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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