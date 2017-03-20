В Ростове после ДТП водителя избили до госпитализации

В результате небольшого ДТП между водителями возникла ссора, водитель Solaris, возраст которого неизвестен на данный момент, начал избивать 52-летнего водителя LADA. Мужчина был доставлен в больницу, однако тяжелых травм он не получил в результате избиения. Причиной госпитализации мог стать сердечный приступ.