Круглое 23-этажное общежитие с вертолетной площадкой построят в Ростове

"Общежитие уже строится на территории хозяйственного блока, там раньше была стоянка транспорта. Здание уникально для Ростова, в нем будет 23 этажа, вместимость на тысячу студентов", - пояснил он.
В новом общежитии планируется сделать вертолетную площадку. Общежитие будет квартирного типа в комнатах, рассчитанных от двух до четырех человек. Подрядчик здания – "Югтехстрой".
"Общежитие планировалось достроить в ноябре 2018 года, но ректором поставлена задача успеть к Чемпионату мира по футболу 2018 года, чтобы расселить там волонтеров", - отметил Иванов.
Также планируется модернизировать общежитие №3, которое находится в предаварийном состоянии, и увеличить его вместимость на 350%. Всего у университета 11 общежитий.