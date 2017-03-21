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Круглое 23-этажное общежитие с вертолетной площадкой построят в Ростове

21 марта 2017, 11:28
Первое в Ростове-на-Дону полностью круглое здание построит ДГТУ для своих студентов, и это новый корпус общежитий, рассказал проректор по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса Владимир Иванов.

"Общежитие уже строится на территории хозяйственного блока, там раньше была стоянка транспорта. Здание уникально для Ростова, в нем будет 23 этажа, вместимость на тысячу студентов", - пояснил он.

В новом общежитии планируется сделать вертолетную площадку. Общежитие будет квартирного типа в комнатах, рассчитанных от двух до четырех человек. Подрядчик здания – "Югтехстрой".

"Общежитие планировалось достроить в ноябре 2018 года, но ректором поставлена задача успеть к Чемпионату мира по футболу 2018 года, чтобы расселить там волонтеров", - отметил Иванов.

Также планируется модернизировать общежитие №3, которое находится в предаварийном состоянии, и увеличить его вместимость на 350%. Всего у университета 11 общежитий.

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#Новости#Алина Андреева#Общество
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