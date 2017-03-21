Ростовских спортсменов переманивают деньгами другие регионы

Это связано, по мнению министра, с недостаточным финансированием и материально-технической базой. Ежемесячные выплаты предусмотрены только для 30% спортсменов (участникам Олимпийских и параолимпийских игр) от общего количества сборных команд России. Необходимо увеличить размер стипендий и их количество до 145 человек, в настоящее время этот вопрос на согласовании с министерством финансов области, отметил Аракелян.