Ростовских спортсменов переманивают деньгами другие регионы

"Одной из главных нерешенных проблем является отток ведущих спортсменов из области. На воспитание спортсмена до уровня профессионала уходит 8-10 лет, область тратит на это много средств. Территории, которые предлагают более выгодные финансовые условия, переманивают их себе", - констатировал он.
Это связано, по мнению министра, с недостаточным финансированием и материально-технической базой. Ежемесячные выплаты предусмотрены только для 30% спортсменов (участникам Олимпийских и параолимпийских игр) от общего количества сборных команд России. Необходимо увеличить размер стипендий и их количество до 145 человек, в настоящее время этот вопрос на согласовании с министерством финансов области, отметил Аракелян.
Еще одна причина оттока спортивных кадров – недостаточное количество бюджетных мест по спортивным специальностям. Те атлеты, родители которых не могут позволить себе траты на вуз, уезжают поступать в другие регионы. Министерством спорта уже достигнуты договоренности с ведущими вузами области о сотрудничестве.