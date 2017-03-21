Театр кукол в Ростове не хочет переезжать на окраину города

"Это здание совершенно не приспособлено под театр. Помещение не соответствует театральным планировкам - детям с четвертого ряда в зале ничего не видно, им приходится стоя смотреть спектакли. Потому что в здании бывшей церкви нет ступенеобразного подъема, амфитеатра. Возле театра отсутствует парковка. Но самое главное, проходимость у театра мизерная. Более 300 человек там не помещается, что создает колоссальные очереди. Региону уже давно нужно построить собственное полноценное здание для театра кукол", - считает Петровский.