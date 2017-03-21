Театр кукол в Ростове не хочет переезжать на окраину города

Здание ростовского театра кукол, которое находится в переулке Университетском, решено передать в ведение РПЦ. Новое помещение для театра уже выбрали – здание может быть построено в Парке дружбы в Северном районе Ростова-на-Дону.
"Сейчас соответствующие документы находятся на согласовании в министерстве культуры. Кончено, нам бы не хотелось переезжать, так как такое учреждение, как театр кукол, должно находиться в центральном районе города. Никто не захочет везти своего ребенка в театр, который находится в двух часах езды", - говорит Зарецкая.
"Решение о передаче здания, в котором сейчас находится театр кукол, принято уже давно. Но мы не собираемся "выгонять детей на улицу", как об этом любят говорить некоторые активисты. До того момента, пока театр не найдет для себя подходящее здание – мы никаких действий предпринимать не собираемся", - прокомментировал пресс-секретарь главы донской митрополии Игорь Петровский.
По словам Петровского, в здании нынешнего театра находился Благовещенский храм. Сохранность здания храма составляет 80%. После передачи помещения епархии в нем планируется построить первое в регионе древлехранилище – музей донской православной культуры, экспонаты которого будут состоять из святынь, найденных в регионе.
"Это здание совершенно не приспособлено под театр. Помещение не соответствует театральным планировкам - детям с четвертого ряда в зале ничего не видно, им приходится стоя смотреть спектакли. Потому что в здании бывшей церкви нет ступенеобразного подъема, амфитеатра. Возле театра отсутствует парковка. Но самое главное, проходимость у театра мизерная. Более 300 человек там не помещается, что создает колоссальные очереди. Региону уже давно нужно построить собственное полноценное здание для театра кукол", - считает Петровский.
Здание театра было построено в середине 1960-х годов на месте разрушенной Благовещенской греческой церкви, существовавшей с 1909 года и переоборудованной в детскую техническую станцию в 1930-х годах. Строительство театра выполнили на фундаменте церкви с частичным использованием сохраненных при сносе церковных стен.