Голливудский сценарист подал иск против Disney за кражу идеи "Зверополиса"

"Голдмен обвиняет кинокомпанию в краже его идеи, которая легла в основу успешного диснеевского мультфильма "Зверополис", завоевавшего в прошлом году Оскар", - сказано в сообщении.
В иске сказано, что Голдмен предлагал кинокомпании наброски, которыми Disney не заинтересовался. После выхода на экраны "Зверополиса" сценарист увидел в картине придуманных им персонажей, кроме того Голдмен, обвиняет кинопроизводителя в краже идеи и названия фильма.
Disney, в свою очередь, называет обвинения Голдмена попыткой заявить права на успешную картину и намерена придерживаться такой позиции на протяжение всего судебного разбирательства.
р3