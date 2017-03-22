Голливудский сценарист подал иск против Disney за кражу идеи "Зверополиса"

В иске сказано, что Голдмен предлагал кинокомпании наброски, которыми Disney не заинтересовался. После выхода на экраны "Зверополиса" сценарист увидел в картине придуманных им персонажей, кроме того Голдмен, обвиняет кинопроизводителя в краже идеи и названия фильма.