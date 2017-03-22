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Голливудский сценарист подал иск против Disney за кражу идеи "Зверополиса"

22 марта 2017, 11:50
В федеральный суд в Лос-Анджелесе поступил иск от голливудского сценариста Гэри Голдмена против компании Disney, эти сведения опубликовало ТАСС.

"Голдмен обвиняет кинокомпанию в краже его идеи, которая легла в основу успешного диснеевского мультфильма "Зверополис", завоевавшего в прошлом году Оскар", - сказано в сообщении.

В иске сказано, что Голдмен предлагал кинокомпании наброски, которыми Disney не заинтересовался. После выхода на экраны "Зверополиса" сценарист увидел в картине придуманных им персонажей, кроме того Голдмен, обвиняет кинопроизводителя в краже идеи и названия фильма.

Disney, в свою очередь, называет обвинения Голдмена попыткой заявить права на успешную картину и намерена придерживаться такой позиции на протяжение всего судебного разбирательства.

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