Сроки окончания строительства Hyatt в Ростове снова перенесли

Hyatt Regency уже испытывала сложности в завершении объекта - его планировали сдать в декабре 2015-го. На эти цели отелю не хватало 1,5 миллиарда рублей. В начале года правительство региона предложило помочь в завершении объекта, если владельцы представят план достройки гостиницы до чемпионата мира по футболу в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект — 5,8 миллиарда рублей.