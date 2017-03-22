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Posted 22 марта 2017, 07:33

Published 22 марта 2017, 07:33

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Сроки окончания строительства Hyatt в Ростове снова перенесли

22 марта 2017, 07:33
Первый пятизвездочный отель по улице Большая Садовая в Ростове-на-Дону Hyatt Regency достроят позже намеченных ранее сроков — до конца 2017 года, сообщила на заседании совета по инвестициям города директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

Четырехзвездочную гостиницу Radisson Blu на Набережной, которая заменит недостроенный отель Sheraton, сдадут в третьем квартале текущего года.

"По предложению инвесторов предлагается скорректировать сроки окончания реализации по ряду проектов. Это гостиницы Hyatt Regency и Radisson Blu", — отмечает она.

Hyatt Regency уже испытывала сложности в завершении объекта - его планировали сдать в декабре 2015-го. На эти цели отелю не хватало 1,5 миллиарда рублей. В начале года правительство региона предложило помочь в завершении объекта, если владельцы представят план достройки гостиницы до чемпионата мира по футболу в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект — 5,8 миллиарда рублей.

Отель Radisson Blu построили еще восемь лет назад, но спустя два года его отключили от коммуникаций из-за разногласий собственников. Новым владельцем стала "Группа Агроком". Она обещала сдать гостиницу после реконструкции в декабре прошлого года.

#Экономика#Новости
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