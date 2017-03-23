Лебеди у ростовской АЭС не подтверждают ее безопасность – эколог

Стаю молодых лебедей заметили в водоеме в этом году. Сотрудники пресс-центра станции утверждают, что лебеди жили здесь больше десяти лет парами и семьями. Обычно они остаются на водоеме и зимой, так как вода здесь теплая круглый год и есть корм.