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Лебеди у ростовской АЭС не подтверждают ее безопасность – эколог

23 марта 2017, 14:17
Поселившаяся в водоеме-охладителе ростовской АЭС стая лебедей не говорит о его чистоте и безопасности, заявил RostovGazeta доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов.

В четверг пресс-центр атомной станции сообщил о поселившихся у объекта птицах и объяснил это чистотой водоема.

"Наличие лебедей на водоеме ни о чем не говорит", - сообщил Тихонов.

По его словам, лебеди нечувствительны к радиации. "То, что они живут в водоеме, не подтверждает и не опровергает чистоту окружающей среды. Уровень загрязнения могут определять только экологи, которые курируют территорию", - отметил эксперт.

В то же время кандидат биологических наук Владимир Пономаренко оценил положительно эту новость.

"Если там живут лебеди, то водоем живой, вода чистая. Если там много лебедей, то корма хватает. Причем даже зимой, когда требуется больше энергии. Может, их кто-то подкармливает. Обычно к большим птицам люди относятся хорошо", - сказал Пономаренко.

Стаю молодых лебедей заметили в водоеме в этом году. Сотрудники пресс-центра станции утверждают, что лебеди жили здесь больше десяти лет парами и семьями. Обычно они остаются на водоеме и зимой, так как вода здесь теплая круглый год и есть корм.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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