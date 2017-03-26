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Posted 26 марта 2017, 08:03

Published 26 марта 2017, 08:03

Modified 1 октября, 12:56

Updated 1 октября, 12:56

Пикет против жестокого обращения с животными прошел в Ростове

26 марта 2017, 08:03
Митинг за ужесточение наказания за плохое обращение с животными прошел в Ростове-на-Дону в субботу, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

Несколько десятков горожан вместе со своими питомцами вышли на пикет в парке имени Горького. Митингующие держали плакаты, на одном из которых было написано "Они защищают нас до последнего вздоха. А кто защитит их?".

Жители Ростова, участвовавшие в акции, требовали ужесточить наказание мучителям животных, а также затронули проблему отстрела и травли собак на городских улицах.

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#Общество#Новости
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