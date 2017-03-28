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Posted 28 марта 2017, 16:07

Published 28 марта 2017, 16:07

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Обрывы ЛЭП из-за ветра фиксируют по всей Ростовской области

28 марта 2017, 16:07
Почти на всей территории Ростовской области во вторник зафиксированы обрывы ЛЭП, сообщил RostovGazeta начальник департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Юга» Игорь Царейкин.

«Стихия «ударила» почти по всем районам области, кроме северных районов. Сейчас работает больше 60 единиц техники. Говорить о том, когда будет восстановлен свет в регионе – рано. Нельзя также примерно назвать количество людей, оставшихся без света», - сказал Царейкин.

В некоторых районах до десяти часов вечера будет восстановлена электроэнергия. Оперативные бригады будут восстанавливать нормальное энергоснабжение потребителей, если потребуется, всю ночь.

#Непогода в Ростове#Новости
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