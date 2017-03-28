Обрывы ЛЭП из-за ветра фиксируют по всей Ростовской области

«Стихия «ударила» почти по всем районам области, кроме северных районов. Сейчас работает больше 60 единиц техники. Говорить о том, когда будет восстановлен свет в регионе – рано. Нельзя также примерно назвать количество людей, оставшихся без света», - сказал Царейкин.

