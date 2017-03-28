Самолет-памятник Як-18П ветром снесло с постамента в Ростовской области

Posted 28 марта 2017, 13:23
Published 28 марта 2017, 13:23
Modified 1 октября, 13:12
Updated 1 октября, 13:12
"Инцидент случился в Волгодонском районе. Это первый случай за много лет", - сказано в сообщении.
Памятник самолета Як-18П находится на въезде в станицу.
В во вторник в регионе из-за ветра без электричества остались множество местных жителей. В Ростове упало несколько деревьев. Так, тополь рухнул на проезжающий "КамАЗ". Два человека стали жертвами.
Ожидается, что плохая погода будет сохраняться еще два дня.
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