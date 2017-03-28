rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2017, 13:23

Published 28 марта 2017, 13:23

Modified 1 октября, 13:12

Updated 1 октября, 13:12

Самолет-памятник Як-18П ветром снесло с постамента в Ростовской области

28 марта 2017, 13:23
Сюжет
Новости Ростова
В станице Романовской Ростовской области самолет снесло с постамента ветром, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

"Инцидент случился в Волгодонском районе. Это первый случай за много лет", - сказано в сообщении.

Памятник самолета Як-18П находится на въезде в станицу.

В во вторник в регионе из-за ветра без электричества остались множество местных жителей. В Ростове упало несколько деревьев. Так, тополь рухнул на проезжающий "КамАЗ". Два человека стали жертвами.

Ожидается, что плохая погода будет сохраняться еще два дня.

р1

#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика