Обманувший бизнесмена из Ростова на 300 млн рублей немец осужден на 9 лет

Ойген предложил бизнесмену из Ростова Владимиру Руденко сотрудничество. Крупный предприниматель потерял более 284 миллионов рублей, вложив их в несуществующие организации, которые рекомендовал мошенник. Сначала Руденко вложил деньги в компанию Elbrise SA, поверив осужденному, который уверял об огромной прибыли. Ростовчанин регулярно перечислял огромные суммы на счет подставной компании, всего он перевел счет компании более 228 миллионов рублей.
Кроме того, Ойген уговорил инвестора вложить почти 44 миллиона рублей в несуществующую фирму в Швейцарии. Обвиняемого удалось задержать в 2015 году в Москве.
"Ойген осужден по статьям "Мошенничество" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" Ленинский районный суд приговорил виновного к 8 годам и 9 месяцам колонии общего режима, сейчас он находится в СИЗО", - сообщил сотрудник ведомства.