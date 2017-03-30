Обманувший бизнесмена из Ростова на 300 млн рублей немец осужден на 9 лет

Ойген предложил бизнесмену из Ростова Владимиру Руденко сотрудничество. Крупный предприниматель потерял более 284 миллионов рублей, вложив их в несуществующие организации, которые рекомендовал мошенник. Сначала Руденко вложил деньги в компанию Elbrise SA, поверив осужденному, который уверял об огромной прибыли. Ростовчанин регулярно перечислял огромные суммы на счет подставной компании, всего он перевел счет компании более 228 миллионов рублей.