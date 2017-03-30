Строительство ливневого коллектора "Ростов-Арены" обойдется в 76 млн

Напомним, что на разработку проекта строительства ливневого коллектора было выделено 2,8 миллиона рублей. Строящийся стадион "Ростов-Арена" является основным объектом подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года на территории Ростовской области. Заказчиком объекта является ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Объем инвестиций в строительство — 18,7 миллиарда рублей.