Строительство ливневого коллектора "Ростов-Арены" обойдется в 76 млн

Заказчиком работ выступает региональное министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить все работы по устройству ливневых коммуникаций за 159 дней с момента подписания сторонами контракта. При этом подрядчик имеет право завершить работы раньше срока.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 21 апреля, победителя выберут 28 апреля текущего года.
Напомним, что на разработку проекта строительства ливневого коллектора было выделено 2,8 миллиона рублей. Строящийся стадион "Ростов-Арена" является основным объектом подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года на территории Ростовской области. Заказчиком объекта является ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Объем инвестиций в строительство — 18,7 миллиарда рублей.
Как сообщалось ранее, руководство области ожидает, что стадион будет сдан уже в ноябре 2017 года.
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