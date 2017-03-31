Региональный закон о туризме примут в Ростовской области в 2017 г

«В ряде регионов, где разработаны и утверждены туристические маршруты, существует реестр туристических маршрутов и каждое муниципальное образование обязано содержать ту часть туристического маршрута, который проходит вдоль его территории, в надлежащем виде. В этих регионах определен самостоятельный орган власти, который отвечает за это», — говорит председатель комитета.