Региональный закон о туризме примут в Ростовской области в 2017 г

«В ряде регионов, где разработаны и утверждены туристические маршруты, существует реестр туристических маршрутов и каждое муниципальное образование обязано содержать ту часть туристического маршрута, который проходит вдоль его территории, в надлежащем виде. В этих регионах определен самостоятельный орган власти, который отвечает за это», — говорит председатель комитета.
Стенякина предлагает по аналогии создать на местах агентство, департамент или комитет, который бы следил за состоянием туристического маршрута.
В законе планируют также определить приоритетные для региона виды туризма, особое внимание уделить безопасности путешественников. Черновой вариант уже разработали и сейчас в регионе намерены создать рабочую группу для завершения проекта закона. Его примут уже в этом году.