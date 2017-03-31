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Региональный закон о туризме примут в Ростовской области в 2017 г

31 марта 2017, 19:37
Региональный закон о туризме примут в Ростовской области в текущем году, сообщила на расширенном заседании координационного совета по туризму председатель комитета Законодательного собрания региона по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

«В ряде регионов, где разработаны и утверждены туристические маршруты, существует реестр туристических маршрутов и каждое муниципальное образование обязано содержать ту часть туристического маршрута, который проходит вдоль его территории, в надлежащем виде. В этих регионах определен самостоятельный орган власти, который отвечает за это», — говорит председатель комитета.

Стенякина предлагает по аналогии создать на местах агентство, департамент или комитет, который бы следил за состоянием туристического маршрута.

В законе планируют также определить приоритетные для региона виды туризма, особое внимание уделить безопасности путешественников. Черновой вариант уже разработали и сейчас в регионе намерены создать рабочую группу для завершения проекта закона. Его примут уже в этом году.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Политика
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