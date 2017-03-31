Туристический маршрут от Азова до Дербента разработали на Дону

Исторически маршрут связан с перевозкой шелка с востока на запад. Его доставляли караванами на верблюдах. В крепости Саркел торговцы могли отдохнуть и пополнить запасы провизии — она защищала их от набегов орды. До наших дней крепость не сохранилась - она находится на дне Цимлянского водохранилища. Первый тур выходного дня стартует уже 10 апреля.