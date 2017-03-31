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Туристический маршрут от Азова до Дербента разработали на Дону

31 марта 2017, 19:45
Новый туристический маршрут от города Азова до Дербента в Республике Дагестан разработали в Ростовской области, сообщил во время заседания координационного совета по туризму замминистра экономического развития региона Евгений Мамичев.

«Маршрут называется «шелковый путь». В пределах Ростовской области он затрагивает исторические центры: Азак-Тана (наименование города Азова с XIII века) и крепость Саркел (Цимлянский район — прим.ред.)», — отмечает Мамичев.

Исторически маршрут связан с перевозкой шелка с востока на запад. Его доставляли караванами на верблюдах. В крепости Саркел торговцы могли отдохнуть и пополнить запасы провизии — она защищала их от набегов орды. До наших дней крепость не сохранилась - она находится на дне Цимлянского водохранилища. Первый тур выходного дня стартует уже 10 апреля.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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