Сожитель бывшей жены расстрелял ростовчанина из травматики

"В полицию поступило сообщение, по данному факту проводится проверка", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.
Около 21.30 Тимошенко вышел из квартиры с 5-летним сыном на руках, чтобы передать его бывшей супруге. Мальчик гостил у родного отца, у ребенка поднялась температура, и мужчина решил позвать экс-супругу, чтобы передать ей сына. Женщина приехала за малышом с новым ухажером.
"Мы еще официально даже не разведены, только подали документы. Ее новый мужчина показал мне нецензурный жест, после чего я ударил ногой по колесу автомобиля. Затем он, находясь в машине, достал травматический пистолет и выстрелил два раза, попав в живот и в руку", - говорит Тимошенко.
По словам пострадавшего, если бы он увернулся, пули могли попасть в ребенка или в бывшую жену, которая на тот момент взяла из его рук сына и стояла рядом с ним. Сейчас мужчина находится в больнице, он уже прооперирован, его жизни ничего не угрожает.
"Пока я лежал в больнице, стрелявший написал на меня заявление в полицию о нападении. Как только врачи позволят мне покинуть медучреждение, также планирую подать заявление о причинении мне вреда здоровью", - делится Тимошенко.