Сожитель бывшей жены расстрелял ростовчанина из травматики

По словам пострадавшего, если бы он увернулся, пули могли попасть в ребенка или в бывшую жену, которая на тот момент взяла из его рук сына и стояла рядом с ним. Сейчас мужчина находится в больнице, он уже прооперирован, его жизни ничего не угрожает.