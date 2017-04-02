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Сожитель бывшей жены расстрелял ростовчанина из травматики

2 апреля 2017, 11:59
Жителя Ростова-на-Дону расстрелял из травматического пистолета сожитель бывшей жены после бытового конфликта в пятницу вечером, рассказал RostovGazeta пострадавший Алексей Тимошенко.

"В полицию поступило сообщение, по данному факту проводится проверка", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

Около 21.30 Тимошенко вышел из квартиры с 5-летним сыном на руках, чтобы передать его бывшей супруге. Мальчик гостил у родного отца, у ребенка поднялась температура, и мужчина решил позвать экс-супругу, чтобы передать ей сына. Женщина приехала за малышом с новым ухажером.

"Мы еще официально даже не разведены, только подали документы. Ее новый мужчина показал мне нецензурный жест, после чего я ударил ногой по колесу автомобиля. Затем он, находясь в машине, достал травматический пистолет и выстрелил два раза, попав в живот и в руку", - говорит Тимошенко.

По словам пострадавшего, если бы он увернулся, пули могли попасть в ребенка или в бывшую жену, которая на тот момент взяла из его рук сына и стояла рядом с ним. Сейчас мужчина находится в больнице, он уже прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

"Пока я лежал в больнице, стрелявший написал на меня заявление в полицию о нападении. Как только врачи позволят мне покинуть медучреждение, также планирую подать заявление о причинении мне вреда здоровью", - делится Тимошенко.

#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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