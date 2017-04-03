Епархия Ростова в третий раз пытается отсудить Атаманский дворец

"Пока общественность стравливали с монастырем, дома эти каким-то образом под шумок стали частным сектором. Некоторые эксперты считают, что именно в этом была основная цель всей антицерковной компании. Ведь действительно странно, монастырь все время говорит: музей остается, доступ будет открыт для всех, экспозиции расширятся, здания, которые переходят монастырю, были специально Ефремовыми для монастыря переделаны или даже построены, вот вам целая библиотека документов и экспертиз, доказывающих это. А вместо спокойного диалога мы слышали популистские лозунги, что "церковники ликвидируют музей". Очень надеюсь, что с приходом нового руководства музея нормальный конструктивный диалог у нас наладится", - продолжает Петровский.



Дворец атаманов Ефремовых в станице Старочеркасской является памятником архитектуры XVIII века. Здание построено в 1761 году и служило родовым поместьем донских атаманов Ефремовых.

Ефремовы в 1756—1761 годах построили в своем подворье домовую церковь во имя Донской божьей матери. Вдовы-полковницы Евдокия Акимовна и Ульяна Алексеевна Ефремовы в 1831 году подали прошение донскому архиепископу Афанасию с просьбой устроить в станице девичий монастырь.

Именной указ императора Николая I "Об учреждении в Новочеркасской епархии войска Донского в Старочеркасской станице женского Ефремовского монастыря" вышел в 1837 году.

