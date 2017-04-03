Епархия Ростова в третий раз пытается отсудить Атаманский дворец

В Ростовской области два суда в прошлом году признали, что Атаманский дворец должен оставаться светским, однако церковь с таким решением не соглашается и подает кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа в Краснодаре.
"Мы решили подавать кассационную жалобу, так как ростовский Арбитражный суд не рассмотрел никакие исторические документы, которые от нас так долго и тщательно требовали. Когда эксперты Южного федерального университета и государственные независимые специалисты доказали, что эти здания принадлежали монастырю, а, следовательно, должны быть ему возвращены, суд даже не захотел рассматривать результаты государственной экспертизы. Суд больше интересовал вопрос, сохранится ли музей. На что мы ответили, что епархия все время настаивает на сохранности музея, несмотря на те мифы, что распространяют некоторые активисты. Но суд сослался на светскость государства, и отказался возвращать монастырю монастырские постройки. Это очень странно. И именно это позволяет нам перейти к кассационной жалобе", - говорит Петровский.
По словам Петровского, музей останется на прежнем месте, если суд все же решит отдать здания церкви.
"Просто будет больше порядка, меньше всякой дури: пьяных людей на территории монастыря, "шашлычков", любителей "посвящать" кого ни попадя в казаки за пару тысяч рублей и т.д.", - сказал Петровский.
Пресс-секретарь главы Донской митрополии также добавил, что по документам, представленным руководством комплекса в суд, выяснилось, что целый ряд зданий, принадлежавших некогда музею, выведены из-под государственной охраны и ушли частным лицам, а некоторые строения успешно сдаются в коммерческую аренду.
"Пока общественность стравливали с монастырем, дома эти каким-то образом под шумок стали частным сектором. Некоторые эксперты считают, что именно в этом была основная цель всей антицерковной компании. Ведь действительно странно, монастырь все время говорит: музей остается, доступ будет открыт для всех, экспозиции расширятся, здания, которые переходят монастырю, были специально Ефремовыми для монастыря переделаны или даже построены, вот вам целая библиотека документов и экспертиз, доказывающих это. А вместо спокойного диалога мы слышали популистские лозунги, что "церковники ликвидируют музей". Очень надеюсь, что с приходом нового руководства музея нормальный конструктивный диалог у нас наладится", - продолжает Петровский.
Дворец атаманов Ефремовых в станице Старочеркасской является памятником архитектуры XVIII века. Здание построено в 1761 году и служило родовым поместьем донских атаманов Ефремовых.
Ефремовы в 1756—1761 годах построили в своем подворье домовую церковь во имя Донской божьей матери. Вдовы-полковницы Евдокия Акимовна и Ульяна Алексеевна Ефремовы в 1831 году подали прошение донскому архиепископу Афанасию с просьбой устроить в станице девичий монастырь.
Именной указ императора Николая I "Об учреждении в Новочеркасской епархии войска Донского в Старочеркасской станице женского Ефремовского монастыря" вышел в 1837 году.
Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области в 2015 году намеревалось передать Русской православной церкви здание бывшего игуменского корпуса (Атаманского дворца), но областной суд признал намерение передачи незаконным, и музейный комплекс остается светским учреждением. Региональный Арбитражный суд в октябре 2016 года отменил решение минимущества Ростовской области как незаконное. Данное решение в декабре епархия попыталась оспорить в Пятнадцатом апелляционном суде. В апреле Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа рассмотрит жалобу Донской епархии.