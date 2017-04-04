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Здание для театра кукол в центре Ростова потребовали горожане

4 апреля 2017, 13:58
Выделить здание под театр кукол в центре Ростова-на-Дону потребовали местные жители, сообщается в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Требуем предоставить кукольному театру землю в центре Ростова, а не на Северном, где его выделило облправительство", - сказано в инициативе.

Отмечается, что расположение театра кукол в Ворошиловском районе неудобно для зрителей и повлечет застройку выделенного участка, который можно было бы превратить в парк. Кроме того, ростовчан интересует, почему церковным объектам выделяют землю в центре, а для единственного гостеатра для детей - в крайне неудобном месте.

По состоянию на 13.30 мск во вторник за инициативу проголосовали 28 человек.

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