Здание для театра кукол в центре Ростова потребовали горожане

Отмечается, что расположение театра кукол в Ворошиловском районе неудобно для зрителей и повлечет застройку выделенного участка, который можно было бы превратить в парк. Кроме того, ростовчан интересует, почему церковным объектам выделяют землю в центре, а для единственного гостеатра для детей - в крайне неудобном месте.