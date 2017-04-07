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Знакомы ли вы с культурной жизнью Ростова-на-Дону?
7 апреля 2017, 14:20
Считаете ли вы себя культурным человеком?
Знакомы ли вы с культурной жизнью Ростова-на-Дону?
Ростов-на-Дону - не только город купцов, рэпа и шаурмы. В донской столице работают театры и филармония, здесь пишут книги и проводят кинофестивали. Знаете ли вы Ростов с этой стороны?
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