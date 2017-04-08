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За день в Ростовской области проверили 5 сообщений о бомбах

8 апреля 2017, 16:54
В Ростовской области в субботу в полицию поступило пять сообщений об обнаружении опасных предметов, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

"В Ростове полицейские проверили 4 сообщения о бесхозных вещах, еще одна сумка с вещами вызвала волнение у жителей Таганрога", - рассказал сотрудник ведомства.

В основном бдительные горожане обращали внимание на вещи, разбросанные по улицам, а также у мусорных баков. После обследования эксперты уведомляли, что в бесхозных коробках и сумках находятся забытые или оставленные вещи, не представляющие опасности.

Ростовчане перепуганы после взрыва фонарика в четверг у школы №5. В результате ЧП пострадал сторож, у него оторвана кисть и несколько пальцев. Выяснилось, что фонарик со взрывчаткой подбросил знакомый пострадавшего, приревновавший к его сожительнице. В этот день правоохранители приняли около 50 сообщений о подозрительных предметах.

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