За день в Ростовской области проверили 5 сообщений о бомбах

"В Ростове полицейские проверили 4 сообщения о бесхозных вещах, еще одна сумка с вещами вызвала волнение у жителей Таганрога", - рассказал сотрудник ведомства.
В основном бдительные горожане обращали внимание на вещи, разбросанные по улицам, а также у мусорных баков. После обследования эксперты уведомляли, что в бесхозных коробках и сумках находятся забытые или оставленные вещи, не представляющие опасности.
Ростовчане перепуганы после взрыва фонарика в четверг у школы №5. В результате ЧП пострадал сторож, у него оторвана кисть и несколько пальцев. Выяснилось, что фонарик со взрывчаткой подбросил знакомый пострадавшего, приревновавший к его сожительнице. В этот день правоохранители приняли около 50 сообщений о подозрительных предметах.