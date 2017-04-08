За день в Ростовской области проверили 5 сообщений о бомбах

Ростовчане перепуганы после взрыва фонарика в четверг у школы №5. В результате ЧП пострадал сторож, у него оторвана кисть и несколько пальцев. Выяснилось, что фонарик со взрывчаткой подбросил знакомый пострадавшего, приревновавший к его сожительнице. В этот день правоохранители приняли около 50 сообщений о подозрительных предметах.