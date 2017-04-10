Жительница Ростова стала победительницей во всероссийском конкурсе красоты

Posted 10 апреля 2017, 12:00
Published 10 апреля 2017, 12:00
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
За корону вместе с ростовчанкой претендовали девушки из Москвы, Липецка, Омска, Тулы, Пятигорска и других городов России. Финал конкурса состоялся в воскресенье в Туле.
На протяжение недели претендентки на звание самого красивого бриллианта страны учились дефилировать и общались с членами жюри на английском и французском языках.
Илоне Панкратовой 27 лет, она является победительницей конкурса "Донская красавица" в 2017 году.
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