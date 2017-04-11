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Posted 11 апреля 2017, 13:45

Published 11 апреля 2017, 13:45

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

На аварийной дороге под Ростовом залатают ямы в нынешнем году

11 апреля 2017, 13:45
Ремонт аварийной дороги в поселке Верхнетемерницком Ростовской области проведут уже в текущем году, эти сведения опубликовала администрация Аксайского района.

"Улица Обсерваторная, ремонт которой запланировали, уже несколько лет находилась в плачевном состоянии, а после завершения стройки Северного обхода Ростова на ней увеличилось количество машин, на что дорога рассчитана не была", – сказано в сообщении.

В результате возросшего потока автотранспорта на дорожное покрытие произошла деформация последнего, дорожные службы не успевали своевременно ремонтировать выбоины и ямы.

Отмечается, что местная администрация не единожды поднимала вопрос ремонта улицы, по решению областного правительства разработали проект по реконструкции улицы Обсерваторной в 2017 году. Кроме того, ремонт произведут и на улице Лесной в поселке Темерницком.

Подрядчиком работ выбрали ООО "Дорстрой", работы планируется завершить в 3-м квартале текущего года.

р3

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