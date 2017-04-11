На аварийной дороге под Ростовом залатают ямы в нынешнем году

Posted 11 апреля 2017, 13:45
Published 11 апреля 2017, 13:45
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
"Улица Обсерваторная, ремонт которой запланировали, уже несколько лет находилась в плачевном состоянии, а после завершения стройки Северного обхода Ростова на ней увеличилось количество машин, на что дорога рассчитана не была", – сказано в сообщении.
В результате возросшего потока автотранспорта на дорожное покрытие произошла деформация последнего, дорожные службы не успевали своевременно ремонтировать выбоины и ямы.
Отмечается, что местная администрация не единожды поднимала вопрос ремонта улицы, по решению областного правительства разработали проект по реконструкции улицы Обсерваторной в 2017 году. Кроме того, ремонт произведут и на улице Лесной в поселке Темерницком.
Подрядчиком работ выбрали ООО "Дорстрой", работы планируется завершить в 3-м квартале текущего года.
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