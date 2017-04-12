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Накануне Пасхи в Ростовской области подешевели яйца

12 апреля 2017, 18:04
За неделю до празднования Пасхи в Ростовской области немного снизилась средняя цена на куриные яйца, следует из сообщения Ростовстата.

Так, по сравнению с данными недельной давности куриные яйца подешевели на 0,8%. Средняя стоимость десятка составила чуть более 57 рублей. Кроме того, на прилавках магазинов и рынков региона немного снизились цены на гречневую крупу — в среднем на 1,6%.

А вот плодовоовощная продукция продолжает дорожать. Больше всего выросли цены за минувшую неделю на репчатый лук и картофель, на 4,1% и 4% соответственно. Также повысилась средняя стоимость моркови — на 2,3% и белокочанной капусты — на 0,8%.

Напомним, что инфляция по итогам первого квартала текущего года в регионе составила 0,7%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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