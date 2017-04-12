Накануне Пасхи в Ростовской области подешевели яйца

Так, по сравнению с данными недельной давности куриные яйца подешевели на 0,8%. Средняя стоимость десятка составила чуть более 57 рублей. Кроме того, на прилавках магазинов и рынков региона немного снизились цены на гречневую крупу — в среднем на 1,6%.