Персональные данные 12 тысяч ростовчан похитили с сервера кладбища

"Сейчас нашим специалистам удалось восстановить примерно 90% потерянных данных, но можно предположить, что очень важные сведения находятся у злоумышленников, и как они воспользуются этими данными, можем только догадываться", - говорит Усиков.
По словам Усикова, похитить персональные данные умерших в период со 2 января прошлого года по 27 марта текущего года могли бывшие или нынешнее сотрудники "Службы городских кладбищ".
"Это могли сделать с целью сокрытия каких-то захоронений или в коммерческих интересах. Преступники могли продать эти данные "черным" ритуальным агентам, чтобы те могли беспрепятственно позвонить родственникам умерших и предложить свои услуги, скажем, по изготовлению оградки или памятника", - считает Усиков.
Всех сотрудников учреждения опросили, свою вину пока никто не признает. После этого случая сервер учреждения руководство постарается обезопасить от взломщиков.
"Мы обратились в полицию, в ФСБ, хотим, чтобы преступники были найдены и наказаны", - сказал Усиков.