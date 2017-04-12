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Персональные данные 12 тысяч ростовчан похитили с сервера кладбища

12 апреля 2017, 17:39
С внутреннего сервера МКУ "Служба городских кладбищ" Ростова-на-Дону злоумышленники похитили персональные данные примерно 12 тысяч человек, сообщил RostovGazeta директор учреждения Игорь Усиков.

"Сейчас нашим специалистам удалось восстановить примерно 90% потерянных данных, но можно предположить, что очень важные сведения находятся у злоумышленников, и как они воспользуются этими данными, можем только догадываться", - говорит Усиков.

По словам Усикова, похитить персональные данные умерших в период со 2 января прошлого года по 27 марта текущего года могли бывшие или нынешнее сотрудники "Службы городских кладбищ".

"Это могли сделать с целью сокрытия каких-то захоронений или в коммерческих интересах. Преступники могли продать эти данные "черным" ритуальным агентам, чтобы те могли беспрепятственно позвонить родственникам умерших и предложить свои услуги, скажем, по изготовлению оградки или памятника", - считает Усиков.

Всех сотрудников учреждения опросили, свою вину пока никто не признает. После этого случая сервер учреждения руководство постарается обезопасить от взломщиков.

"Мы обратились в полицию, в ФСБ, хотим, чтобы преступники были найдены и наказаны", - сказал Усиков.

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