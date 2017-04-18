Церковь накажет дьякона, станцевавшего стриптиз в ночном клубе Ростова

По словам митрополита, если недопустимость поведения священника докажут, то его осудят по церковным канонам. "Сейчас я отдам вам своего дьякона, чтобы вы его линчевали, тотализатор устроили. Ничего подобного: если виноват, то будет наказан в соответствии с каноном, а если не виноват, то будет оправдан. И никакие средства массовой информации на мое решение как архиерея не повлияют", — утверждает митрополит.