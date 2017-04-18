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Posted 18 апреля 2017, 19:20

Published 18 апреля 2017, 19:20

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Церковь накажет дьякона, станцевавшего стриптиз в ночном клубе Ростова

18 апреля 2017, 19:20
Глава донской митрополии разберется со скандалом вокруг дьякона, раздевшегося догола в одном из ночных клубов города Ростова-на-Дону, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

"Я бы воздержался от комментариев, потому что на этот счет есть противоречивые мнения: насколько он там танцевал, на сколько это был стриптиз, и что вообще было. Давайте сначала разберемся", — сказал он.

По словам митрополита, если недопустимость поведения священника докажут, то его осудят по церковным канонам. "Сейчас я отдам вам своего дьякона, чтобы вы его линчевали, тотализатор устроили. Ничего подобного: если виноват, то будет наказан в соответствии с каноном, а если не виноват, то будет оправдан. И никакие средства массовой информации на мое решение как архиерея не повлияют", — утверждает митрополит.

В одном из ночных клубов Ростова камеры зафиксировали дьякона Старо-Покровского храма Виктора Свистунова, в полуобнаженном виде и танцующего с девушкой. Свою причастность к снимку священнослужитель отрицает.

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