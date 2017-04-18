Церковь накажет дьякона, станцевавшего стриптиз в ночном клубе Ростова

Posted 18 апреля 2017, 19:20
Published 18 апреля 2017, 19:20
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
"Я бы воздержался от комментариев, потому что на этот счет есть противоречивые мнения: насколько он там танцевал, на сколько это был стриптиз, и что вообще было. Давайте сначала разберемся", — сказал он.
По словам митрополита, если недопустимость поведения священника докажут, то его осудят по церковным канонам. "Сейчас я отдам вам своего дьякона, чтобы вы его линчевали, тотализатор устроили. Ничего подобного: если виноват, то будет наказан в соответствии с каноном, а если не виноват, то будет оправдан. И никакие средства массовой информации на мое решение как архиерея не повлияют", — утверждает митрополит.
В одном из ночных клубов Ростова камеры зафиксировали дьякона Старо-Покровского храма Виктора Свистунова, в полуобнаженном виде и танцующего с девушкой. Свою причастность к снимку священнослужитель отрицает.