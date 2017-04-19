Белый кенгуру Виталик умер в зоопарке Ростова во время грозы

"Во время грозы у Виталика появились клинические проявления инсульта, реабилитационные меры, принятые ветеринарами зоопарка, не помогли спасти животное, болезнь у которого развивалась очень стремительно", - сказано в сообщении.
Причиной смерти стало обширное кровоизлияние в мозг, при этом ранее у кенгуру не проявлялось признаков заболевания. Отмечается, что после изъятия Виталика у контрабандистов он был напуган и некоторое время вел себя нервно.
По предположениям ветеринаров, спровоцировали приступ природные явления, но причиной болезни могли стать пережитый в плену у контрабандистов стресс и пониженная жизнеспособность, присущая альбиносам.
Напомним, белый кенгуру, названный Виталиком, попал в ростовский зоопарк после того, как пограничники изъяли у контрабандистов несколько диких животных.
р3