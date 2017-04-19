Приговор по уголовному делу АО «Энергия» вынесут 24 апреля

Практика реализации таких мошеннических схем в России уже существует. По информации «Российской газеты», в 2014 году ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководителей трех тверских энергокомпаний: "Энерготрест", "Энергосоюз" и "Тверьоблэлектро". По версии следствия, за три года за счет необоснованного увеличения тарифов за транзит электроэнергии обвиняемые незаконно получили более 630 миллионов рублей. Они использовали в своей деятельности зарегистрированную на территории Британских Виргинских островов компанию "Нью Энерджи ЛДТ", с которой якобы были заключены договоры на оказание услуг. На самом деле так из страны просто выводились похищенные деньги. Следствие по данному уголовному делу идет до сих пор.