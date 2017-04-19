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Приговор по уголовному делу АО «Энергия» вынесут 24 апреля

19 апреля 2017, 21:16
Ворошиловский суд Ростова-на-Дону вынесет 24 апреля решение по делу АО "Энергия". Подсудимым Александру Хуруджи и Сергею Конопскому инкриминируется три статьи УК РФ: мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация преступно полученных средств, наказание по которым предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Последний год судебное разбирательство по делу Энергии находилось в центре внимания СМИ. В прессе и соцсетях можно найти немало материалов, посвященных этой теме. Однако, важнейший аспект проблемы остался на периферии общественного внимания. Схема, использованная подсудимыми Александром Хуруджи и Сергеем Конопским, могла напрямую затронуть интересы огромного количества потребителей Ростовской области.

В недавно опубликованной статье в «Российской газете» дана детальная оценка этой схемы.

В статье исследованы как сама крайне сомнительная сделка «Энергии» с приобретением энергооборудования и увеличением объема передаваемой электроэнергии, так и грубейшее нарушение порядка оформления нового оборудования и установления тарифов. В результате подобных действий подсудимые стали претендовать на «прибыль» в размере около полумиллиарда рублей. Если бы не вмешательство правоохранительных органов, то в итоге эти деньги (около 500 миллионов рублей) могли бы оказаться в платежных квитанциях за электроэнергию потребителей Ростовской области.

Практика реализации таких мошеннических схем в России уже существует. По информации «Российской газеты», в 2014 году ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководителей трех тверских энергокомпаний: "Энерготрест", "Энергосоюз" и "Тверьоблэлектро". По версии следствия, за три года за счет необоснованного увеличения тарифов за транзит электроэнергии обвиняемые незаконно получили более 630 миллионов рублей. Они использовали в своей деятельности зарегистрированную на территории Британских Виргинских островов компанию "Нью Энерджи ЛДТ", с которой якобы были заключены договоры на оказание услуг. На самом деле так из страны просто выводились похищенные деньги. Следствие по данному уголовному делу идет до сих пор.

#Новости#Мошенник или омбудсмен#Экономика#Денис Объедкин
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