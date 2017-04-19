Скоростной поезд в Китай планируют запустить из Ростовской области

Posted 19 апреля 2017, 12:48
Published 19 апреля 2017, 12:48
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Аналогичный состав впервые отправили в Китай 5 апреля из Ворсино (Калужской области). Он вернулся в Россию с новой партией товара менее чем за две недели. Новый состав готовят к отправке 20 апреля. Предполагается, что поезд будет ходить дважды в неделю по мере формирования состава.
"Мы прорабатываем идею, чтобы запустить такой состав из Ростовской области, потому что здесь сосредоточено большое число экспортеров, работающих с Китаем", — рассказывает он.
Сейчас поставки товаров с юга России в Китай осуществляются через таможенные пункты Новороссийска. Есин полагает, что запуск такого поезда на юге сократит время в пути минимум в два раза.