Скоростной поезд в Китай планируют запустить из Ростовской области

Аналогичный состав впервые отправили в Китай 5 апреля из Ворсино (Калужской области). Он вернулся в Россию с новой партией товара менее чем за две недели. Новый состав готовят к отправке 20 апреля. Предполагается, что поезд будет ходить дважды в неделю по мере формирования состава.