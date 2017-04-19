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Posted 19 апреля 2017, 12:48

Published 19 апреля 2017, 12:48

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Скоростной поезд в Китай планируют запустить из Ростовской области

19 апреля 2017, 12:48
Первый на юге России скоростной контейнерный поезд, доставляющий продукты питания в Китай, может появиться в Ростовской области, сообщил в среду руководитель регионального подразделения Российского экспортного центра Владислав Есин.

Аналогичный состав впервые отправили в Китай 5 апреля из Ворсино (Калужской области). Он вернулся в Россию с новой партией товара менее чем за две недели. Новый состав готовят к отправке 20 апреля. Предполагается, что поезд будет ходить дважды в неделю по мере формирования состава.

"Мы прорабатываем идею, чтобы запустить такой состав из Ростовской области, потому что здесь сосредоточено большое число экспортеров, работающих с Китаем", — рассказывает он.

Сейчас поставки товаров с юга России в Китай осуществляются через таможенные пункты Новороссийска. Есин полагает, что запуск такого поезда на юге сократит время в пути минимум в два раза.

#Экономика#Новости
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