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Posted 20 апреля 2017, 11:26

Published 20 апреля 2017, 11:26

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Часть поселений Ростовской области осталась без цифрового ТВ

20 апреля 2017, 11:26
Не все поселения Ростовской области имеют доступ к цифровой сети телевещания, рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

"Охват населения Ростовской области цифровым эфирным телевещанием составляет 98,6%, этот показатель выше, чем по России – 97,6%", – доложил он.

За 20 лет с 1996 по 2016 год число пользователей проводного радиовещания сократилось с 960 до 15,5 тысяч человек, добавил докладчик.

Также на 3,5% за 2016 год сократилось применение населением устаревших технологий стационарной телефонной связи – сейчас показатель их применения составляет 19,5 аппарата на 100 человек, сообщил Лопаткин.

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