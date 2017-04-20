Часть поселений Ростовской области осталась без цифрового ТВ

Posted 20 апреля 2017, 11:26
Published 20 апреля 2017, 11:26
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
"Охват населения Ростовской области цифровым эфирным телевещанием составляет 98,6%, этот показатель выше, чем по России – 97,6%", – доложил он.
За 20 лет с 1996 по 2016 год число пользователей проводного радиовещания сократилось с 960 до 15,5 тысяч человек, добавил докладчик.
Также на 3,5% за 2016 год сократилось применение населением устаревших технологий стационарной телефонной связи – сейчас показатель их применения составляет 19,5 аппарата на 100 человек, сообщил Лопаткин.