Нетипичная весна на Дону привела к росту числа заболеваний озимых культур

Posted 21 апреля 2017, 08:17
Published 21 апреля 2017, 08:17
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
"Резкие перепады температуры и обильные осадки на фоне ранней затяжной весны привели к увеличению количества случаев загнивания корней и прикорневой части озимых", - сказано в сообщении.
Кроме типичных для региона заболеваний в последние несколько лет в южных и приазовских районах области появилось новое – белосоломенная гниль. Заболевания приводят к потере 15-40% озимых.
Отмечается, что кроме погодных условий на качество посевов также влияют расширение посевных площадей при низкой степени их обработки и увеличение севооборота зерновых колосовых.
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