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Posted 21 апреля 2017, 08:17

Published 21 апреля 2017, 08:17

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Нетипичная весна на Дону привела к росту числа заболеваний озимых культур

21 апреля 2017, 08:17
Нетипичная для Ростовской области погода весной текущего года привела к ухудшению фитосанитарной обстановки по заболеваниям озимых колосовых культур, сообщали региональный референтный центр Россельхознадзора.

"Резкие перепады температуры и обильные осадки на фоне ранней затяжной весны привели к увеличению количества случаев загнивания корней и прикорневой части озимых", - сказано в сообщении.

Кроме типичных для региона заболеваний в последние несколько лет в южных и приазовских районах области появилось новое – белосоломенная гниль. Заболевания приводят к потере 15-40% озимых.

Отмечается, что кроме погодных условий на качество посевов также влияют расширение посевных площадей при низкой степени их обработки и увеличение севооборота зерновых колосовых.

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#Общество#Новости
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