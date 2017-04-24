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Posted 24 апреля 2017, 11:53

Published 24 апреля 2017, 11:53

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Гипермаркет "Лента" в Ростове обработали из-за мыши

24 апреля 2017, 11:53
В гипермаркете "Лента" в Ростове-на-Дону провели санобработку из-за обнаружения мыши в начале марта, сообщил RostovGazeta представитель магазина.

В начале марта в магазине "Лента" по улице Доватора покупатели сняли на видео мышь, которая свободно бегала по морозильной камере. Тогда сотрудники гипермаркета пообещали провести обработку в магазине.

"После обнаружения мыши в "Ленте" мы провели санитарную обработку во всем здании. Впредь будет сделано все возможное, чтобы подобных ситуаций не возникло", - отметил сотрудник гипермаркета.

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