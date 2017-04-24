Гипермаркет "Лента" в Ростове обработали из-за мыши

Posted 24 апреля 2017, 11:53
Published 24 апреля 2017, 11:53
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
В начале марта в магазине "Лента" по улице Доватора покупатели сняли на видео мышь, которая свободно бегала по морозильной камере. Тогда сотрудники гипермаркета пообещали провести обработку в магазине.
"После обнаружения мыши в "Ленте" мы провели санитарную обработку во всем здании. Впредь будет сделано все возможное, чтобы подобных ситуаций не возникло", - отметил сотрудник гипермаркета.