Ростовчане пожаловались на слив нечистот рядом с могилами в Суворовском

"Нечистоты сливаются рядом с могилами. В этой зоне стоит невыносимый запах", - сказано в сообщении.
Автор поста приложила фотографии с места инцидента. На них видно, что возле могил образовался целый "водоем".
Это не первая проблема, которая возникает в микрорайоне. Так, летом прошлого года региональное управление Россельхознадзора информировало, что территория заросла опасными сорняками. По данным ведомства, у каждого дома росли кусты амброзии.
Кроме того, Азовский НИИ рыбного хозяйства сообщал, что в микрорайоне реку Темерник признали непригодной для обитания любых видов биоресурсов.
Воду на анализ взяли после очередного сброса нечистот в районе ЖК "Суворовский". По мнению экспертов, речная вода равнозначна неочищенным сточным водам.
Сейчас в ЖК "Суворовский" идет возведение многоквартирных домов. По информации с сайта жилкомплекса, застройщиком является компания "ВКБ-Новостройки".
Получить комментарий компании пока не удалось.
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