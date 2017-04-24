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Ростовчане пожаловались на слив нечистот рядом с могилами в Суворовском

24 апреля 2017, 10:46
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском рядом с могилами на Северном кладбище сливают продукты жизнедеятельности, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

"Нечистоты сливаются рядом с могилами. В этой зоне стоит невыносимый запах", - сказано в сообщении.

Автор поста приложила фотографии с места инцидента. На них видно, что возле могил образовался целый "водоем".

Это не первая проблема, которая возникает в микрорайоне. Так, летом прошлого года региональное управление Россельхознадзора информировало, что территория заросла опасными сорняками. По данным ведомства, у каждого дома росли кусты амброзии.

Кроме того, Азовский НИИ рыбного хозяйства сообщал, что в микрорайоне реку Темерник признали непригодной для обитания любых видов биоресурсов.

Воду на анализ взяли после очередного сброса нечистот в районе ЖК "Суворовский". По мнению экспертов, речная вода равнозначна неочищенным сточным водам.

Сейчас в ЖК "Суворовский" идет возведение многоквартирных домов. По информации с сайта жилкомплекса, застройщиком является компания "ВКБ-Новостройки".

Получить комментарий компании пока не удалось.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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