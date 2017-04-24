Ростовчане пожаловались на слив нечистот рядом с могилами в Суворовском

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском рядом с могилами на Северном кладбище сливают продукты жизнедеятельности, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.