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Оглашение приговора Хуруджи в Ростове-на-Дону отложили на неделю

25 апреля 2017, 13:49
Предпоследнее заседание по уголовному делу акционера компании "Энергия" Александра Хуруджи и ее гендиректора Сергея Конопского прошло 24 апреля в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону, передает корреспондент RostovGazeta.

Ожидалось, что на нем будет оглашен приговор, однако суд ограничился только предоставлением последнего слова обвиняемым. Заседание прошло очень быстро и завершилось через 15 минут. Краткие выступления подсудимых сути предъявляемого им обвинения абсолютно не касались. Речи были обращены преимущественно к пришедшей в суд "группе поддержки" во главе с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым.

Хуруджи многословно поблагодарил Титова за поддержку и понимание, а в конце добавил, что "прощает всех". Обвиняемые даже вскользь не упоминали результаты независимых экспертиз, подтвердивших факты и размеры ущерба, нанесенного МРСК Юга.

В очередной раз они заявили о якобы сфабрикованном деле, игнорируя при этом обстоятельства и данные, содержащиеся в материалах уголовного расследования.

Напомним, владельцу и директору предприятия Александру Хуруджи и Сергею Конопскому инкриминируются статьи ч. 4 ст. 159, п. "б" и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – "мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и ч. 4 ст. 159, п. "б" и ч. 2 ст. 171 УК РФ – "мошенничество и незаконное предпринимательство" с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Сергей Рудковский#Экономика
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