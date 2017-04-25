Оглашение приговора Хуруджи в Ростове-на-Дону отложили на неделю

Ожидалось, что на нем будет оглашен приговор, однако суд ограничился только предоставлением последнего слова обвиняемым. Заседание прошло очень быстро и завершилось через 15 минут. Краткие выступления подсудимых сути предъявляемого им обвинения абсолютно не касались. Речи были обращены преимущественно к пришедшей в суд "группе поддержки" во главе с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым.