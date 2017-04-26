Кредиты для бизнеса под 7% начнут выдавать в Ростове с 1 мая

"До 1 мая мы утверждаем дорожную карту и приступаем к выдаче кредитов под 7% годовых", — отмечает он.
Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. Предпочтительные отрасли – предприятия в сфере промышленности и переработки.
По итогам 2016 года, из 287,4 миллиарда рублей, вложенных в экономику региона, 220 миллиардов – частные средства инвесторов. За год экономика региона выросла на 2,8%, а удельный вес инвестиций в объеме валового регионального продукта составил свыше 22%, что выше общероссийских показателей на 5%, отмечает Папушенко. По его словам, 475 предприятий региона формируют около 70% региональной экономики.