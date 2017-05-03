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Что говорят о Ростове?

3 мая 2017, 14:23
Многим хочется, чтобы об их городе думали только хорошо. Но как думают о Ростове на самом деле?
Что говорят о Ростове?
Проверьте, сумеете ли вы определить, какое из высказываний может относиться к Ростову-на-Дону.﻿ Приведенные цитаты не выражают мнение редакции.
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