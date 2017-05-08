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Posted 8 мая 2017, 12:47

Published 8 мая 2017, 12:47

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

Прокурор ЮФО заработал в 2016 году почти в шесть раз меньше своей супруги

8 мая 2017, 12:47
Доходы заместителя генерального прокурора по Южному федеральному округа Андрея Кикотя за 2016 год превысили 2,4 миллиона рублей, такая информация содержится в документах, опубликованных на портале Генпрокуратуры РФ.

В собственности у прокурора ЮФО имеется участок земли площадью в 600 квадратных метров и баня, площадь которой составляет 18,2 квадратных метра. Также Андрею Кикотю принадлежат части двух квартир, общая площадь которых составляет 131,3 "квадрата" и доля в частном доме, размер которого 323,1 квадратных метра.

При этом доход супруги прокурора ЮФО составил в 2016 году 13,7 миллиона рублей. У нее в собственности числится легковой автомобиль Audi Q3. Одному из детей Андрея Кикотя принадлежит 2/3 квартиры площадью 58,5 "квадрата".

Адрей Кикоть вступил в должность заместителя генерального прокурора по Южному федеральному округу в марте текущего года.

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