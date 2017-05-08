Прокурор ЮФО заработал в 2016 году почти в шесть раз меньше своей супруги

Posted 8 мая 2017, 12:47
Published 8 мая 2017, 12:47
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
В собственности у прокурора ЮФО имеется участок земли площадью в 600 квадратных метров и баня, площадь которой составляет 18,2 квадратных метра. Также Андрею Кикотю принадлежат части двух квартир, общая площадь которых составляет 131,3 "квадрата" и доля в частном доме, размер которого 323,1 квадратных метра.
При этом доход супруги прокурора ЮФО составил в 2016 году 13,7 миллиона рублей. У нее в собственности числится легковой автомобиль Audi Q3. Одному из детей Андрея Кикотя принадлежит 2/3 квартиры площадью 58,5 "квадрата".
Адрей Кикоть вступил в должность заместителя генерального прокурора по Южному федеральному округу в марте текущего года.
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