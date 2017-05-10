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Posted 10 мая 2017, 08:15

Published 10 мая 2017, 08:15

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Некачественное сливочное масло нашли в Ростове

10 мая 2017, 08:15
Некачественное сливочное масло нашли при проверке молочной продукции в Ростове-на-Дону, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

"За апрель текущего года сотрудники центра выявили отклонения от нормы в сливочном масле производителей из Московской области и Ставропольского края", - сказано в сообщении.

Все нарушения касались несоответствия кислотно-жирового состава продукции, а именно замены молочных жиров на растительные.

Отмечается, что решение относительно фирм-производителей будет принимать региональный Россельхознадзор.

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