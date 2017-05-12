Ростовские политики против введения налога на бездетность

"Считаю, что инициатива директора Института демографии, миграции и регионального развития вызовет только раздражение среди жителей страны. Какой смысл наказывать семьи, в которых нет детей? Соглашусь с мнением президента России Владимира Путина, который пояснил, что подобная мера не имеет под собой моральных оснований. "Закон всегда морален, иначе это плохой закон. Мне представляется, что закон о введении налога на бездетность не имеет под собой моральных оснований и принят быть не может", - заявил тогда глава государства", - прокомментировал Самургашев.