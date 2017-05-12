Ростовские политики против введения налога на бездетность

В ряде СМИ 10 мая появилась новость о том, что президенту России Владимиру Путину был направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность. Размер налога пока неизвестен, платить его не будут только те пары, которые по медицинским показаниям не могут иметь детей. Проект подвергли критике федеральные эксперты.
"Инициативы, предлагающие те или иные меры воздействия на бездетные семьи либо семьи с одни ребенком, звучат регулярно. По моему мнению, если авторы подобных предложений действительно заботятся о стимулировании рождаемости, им следует больше внимания уделять конкретным мерам поддержки, а не наказания. Многодетные семьи строгим окриком не создаются", - считает многодетный отец, член комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике Максим Гелас.
По мнению эксперта, уверенность в завтрашнем дне - не ключевое условие, но очень важное для создания многодетной семьи.
"Многодетная семья представляет собой очень сложный институт, постоянно соприкасающийся с разными сферами - здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты. Видя, насколько эти сферы эффективно работают, какую степень комфорта для людей они создают, семьи могут проникнуться чувством уверенности в завтрашнем дне и принять решение о своем первом, втором, третьем ребенке", - говорит Гелас.
Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, многодетный отец Вартерес Самургашев также против введения налога на бездетность.
"Считаю, что инициатива директора Института демографии, миграции и регионального развития вызовет только раздражение среди жителей страны. Какой смысл наказывать семьи, в которых нет детей? Соглашусь с мнением президента России Владимира Путина, который пояснил, что подобная мера не имеет под собой моральных оснований. "Закон всегда морален, иначе это плохой закон. Мне представляется, что закон о введении налога на бездетность не имеет под собой моральных оснований и принят быть не может", - заявил тогда глава государства", - прокомментировал Самургашев.
Принятие закона, по мнению политика, повлечет за собой острую проблему - дети будут попросту брошены и никому не нужны в большинстве в своем, а родители этих детей будут говорить, что "государство заставило нас своим законом, чтобы не платить налоги на малодетность".
"Люди должны хотеть создать семью с детьми, а не рожать, потому что так говорят законы РФ", - считает Самургашев.