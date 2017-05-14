У дольщиков ЖК "Европейский" в Ростове нет шансов получить жилье — эксперт

По его словам, власти "прощелкали" момент, когда ситуация с ЖК "Европейский" только раскручивалась, и нужно было "встревать". Хуруджи также пояснил, что в аппарат уполномоченного поступило уже несколько заявлений от потерпевших дольщиков, но взять их в работу не возможно.