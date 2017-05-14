У дольщиков ЖК "Европейский" в Ростове нет шансов получить жилье — эксперт

Он уверен, что застройщики реализовали мошенническую схему.
Напомним, ЖК "Европейский" должны были сдать в эксплуатацию еще в сентябре прошлого года. Сейчас среди десяти недостроенных домов жилого комплекса пять находится на этапе котлована. Власти города обещали сдать первый недострой летом этого года. Для достройки остальных домов инвестор пока не найден.
В отношении застройщиков комплекса возбудили уголовное дело. Их обвиняют в хищении 700 миллионов рублей дольщиков.
"Ситуация по ЖК "Европейский" очень тяжелая, ее сознательно допустили. На мой взгляд, там действительно есть признаки мошенничества. Вполне возможно, что они (застройщики — прим.ред.) и не предполагали его достраивать", — полагает Хуруджи.
Как пояснил омбудсмен, в момент возбуждения уголовного дела главам строительных компаний дают понять, что шансов не оказаться за решеткой у них нет. "Строители забирают последнее и сбегают за границу. Люди остаются без квартир и без шансов на достройку", — говорит омбудсмен.
По его словам, власти "прощелкали" момент, когда ситуация с ЖК "Европейский" только раскручивалась, и нужно было "встревать". Хуруджи также пояснил, что в аппарат уполномоченного поступило уже несколько заявлений от потерпевших дольщиков, но взять их в работу не возможно.