Почта России в Ростове расширит штат после жалоб об утрате посылок

"В связи с увеличением объемов почтовых отправлений, поступающих в магистральный сортировочный центр, руководством ростовского филиала "Почты России" принято решение о перемещении производственно-сортировочных мощностей на площадку большей территории. В настоящее время ведется работа по набору дополнительного штата персонала", — отмечает Гладкова.