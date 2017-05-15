Почта России в Ростове расширит штат после жалоб об утрате посылок

Напомним, на днях пользователи соцсетей пожаловались на работу сортировочного центра в Ростове, в котором, по словам жителей города, массово теряются посылки или задерживаются сроки их доставки.
"В связи с увеличением объемов почтовых отправлений, поступающих в магистральный сортировочный центр, руководством ростовского филиала "Почты России" принято решение о перемещении производственно-сортировочных мощностей на площадку большей территории. В настоящее время ведется работа по набору дополнительного штата персонала", — отмечает Гладкова.
По ее словам, "Почта России" гарантирует сохранность почтовых отправлений и их доставку.