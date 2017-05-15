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Почта России в Ростове расширит штат после жалоб об утрате посылок

15 мая 2017, 18:33
Сортировочный центр регионального отделения "Почты России" в городе Ростове-на-Дону увеличит штат сотрудников после роста числа отправлений и жалоб ростовчан о задержке посылок, сообщила RostovGazeta руководитель направления по корпоративным коммуникациям ФГУП "Почта России" по Ростовской области Александра Гладкова.

Напомним, на днях пользователи соцсетей пожаловались на работу сортировочного центра в Ростове, в котором, по словам жителей города, массово теряются посылки или задерживаются сроки их доставки.

"В связи с увеличением объемов почтовых отправлений, поступающих в магистральный сортировочный центр, руководством ростовского филиала "Почты России" принято решение о перемещении производственно-сортировочных мощностей на площадку большей территории. В настоящее время ведется работа по набору дополнительного штата персонала", — отмечает Гладкова.

По ее словам, "Почта России" гарантирует сохранность почтовых отправлений и их доставку.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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