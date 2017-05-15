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Posted 15 мая 2017, 06:57

Published 15 мая 2017, 06:57

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

В Ростове проведут ревизию всех объектов Береговой

15 мая 2017, 06:57
Глава Ростовской области потребовал от властей донской столицы провести ревизию всех объектов улицы Береговой, сообщает в понедельник правительство региона.

"В данный момент есть здания, которые смотрятся неприглядно. При подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году необходимо привести в порядок фасады зданий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ревизия будет проведена до конца мая.

Также на набережной запланировано возвести выставочный павильон на месте Дома Союза художников. Будет отремонтирован кинотеатр "Прибой".

Специалисты рассматривают вопрос о продлении набережной.

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