В Ростове проведут ревизию всех объектов Береговой

Posted 15 мая 2017, 06:57
Published 15 мая 2017, 06:57
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"В данный момент есть здания, которые смотрятся неприглядно. При подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году необходимо привести в порядок фасады зданий", - сказано в сообщении.
Уточняется, что ревизия будет проведена до конца мая.
Также на набережной запланировано возвести выставочный павильон на месте Дома Союза художников. Будет отремонтирован кинотеатр "Прибой".
Специалисты рассматривают вопрос о продлении набережной.
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