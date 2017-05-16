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ЗАГС Ростова опроверг сообщения о взимании платы за обмен кольцами

16 мая 2017, 11:10
В отделе ЗАГС администрации Советского района нет платных услуг, о которых сообщают пользователи соцсетей, сообщили RostovGazeta в организации.

Ранее СМИ сообщили, что в ЗАГСах Ростова молодожены платят за обмен кольцами и дополнительную съемку, потому что фотографа новобрачных в зал не пускают.

"У нас нет платных услуг, у нас проводится торжественная регистрация. Есть музыкальное сопровождение по желанию граждан - магнитофонная запись", - сказала представительница организации. Она отметила, что музыкальное сопровождение - бесплатная услуга.

Так же представительница ЗАГСа сообщила, что фотографов и операторов в зал бракосочетания пускают. "Это же праздник молодженов", - добавила спикер.

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#Новости#Диана Юндина#Общество
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