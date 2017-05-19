В Ростове в массовом ДТП с Porsche пострадали двое взрослых и ребенок

ДТП произошло возле дома № 240 по улице Портовая. Водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении и протаранил Porsche Carrera, за рулем которого находился 39-летний мужчина. В результате столкновения Hyundai отбросило на столб и автомобиль Vortex под управлением 23-летнего водителя.
«В результате аварии водитель Porsche, а также пассажиры Hyundai - 33-летняя женщина и 3-летний мальчик доставлены в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка», - рассказал сотрудник ведомства.