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В Ростове в массовом ДТП с Porsche пострадали двое взрослых и ребенок

19 мая 2017, 21:44
В Ростове-на-Дону вечером в пятницу столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали двое взрослых и 3-летний мальчик, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

ДТП произошло возле дома № 240 по улице Портовая. Водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении и протаранил Porsche Carrera, за рулем которого находился 39-летний мужчина. В результате столкновения Hyundai отбросило на столб и автомобиль Vortex под управлением 23-летнего водителя.

«В результате аварии водитель Porsche, а также пассажиры Hyundai - 33-летняя женщина и 3-летний мальчик доставлены в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка», - рассказал сотрудник ведомства.

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