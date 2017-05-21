На древнем кладбище I века в центре Ростова нашли останки 10 человек

"В субботу во время раскопок мы нашли еще семь останков, возраст которых примерно 2 тысячи лет. Три из найденных скелетов, по предварительным данным, принадлежат детям. Смертность среди детей в те времена была достаточно высокой", - говорит Нечипорук.