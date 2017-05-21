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На древнем кладбище I века в центре Ростова нашли останки 10 человек

21 мая 2017, 12:22
На пересечении улиц Станиславского и Соколова в Ростове-на-Дону на древнем кладбище обнаружены останки 10 человек, рассказал RostovGazeta специалист "Археологического общества Кубани" Александр Нечипорук.

В среду днем во время ремонтных работ рабочие наткнулись на скелет человека. Выяснилось, что кости принадлежат человеку, захороненному примерно в I веке нашей эры. Позже на этом месте археологи нашли останки еще двух человек.

"В субботу во время раскопок мы нашли еще семь останков, возраст которых примерно 2 тысячи лет. Три из найденных скелетов, по предварительным данным, принадлежат детям. Смертность среди детей в те времена была достаточно высокой", - говорит Нечипорук.

Раскопки продолжаются. Не исключено, что на этом месте будут найдены останки других захороненных.

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