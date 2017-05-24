Замглавы ростовского телеканала оспаривает в суде свое увольнение

Журналиста уволили в январе этого года. Ранее с Синеоком также не продлили трудовой договор в "Дон-Медиа", где он работал по совместительству. Сам журналист полагает, что по закону о выборах депутатов Госдумы сократить его должность не могли еще в течение года после их завершения. Позицию руководства он связывает с личной местью за критику руководства после троекратного увеличения объемов вещания.