Замглавы ростовского телеканала оспаривает в суде свое увольнение

Posted 24 мая 2017,, 08:29
Published 24 мая 2017,, 08:29
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Журналиста уволили в январе этого года. Ранее с Синеоком также не продлили трудовой договор в "Дон-Медиа", где он работал по совместительству. Сам журналист полагает, что по закону о выборах депутатов Госдумы сократить его должность не могли еще в течение года после их завершения. Позицию руководства он связывает с личной местью за критику руководства после троекратного увеличения объемов вещания.
"Мое сокращение мнимо, а мотивы увольнения надуманы. Увольнение меня одновременно с обеих должностей - это скоординированные действия руководителей АО "ТРК "Тихий Дон" и ГУП РО "Дон-медиа", предпринятые, как я полагаю, в отместку за критику", — говорит Синеок.
Кировский районный суд в удовлетворении иска отказал. Журналист подал апелляцию, но Ростовский областной суд оставил решение без изменений. Комментировать ситуацию руководство канала отказалось.