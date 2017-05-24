rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2017,, 08:29

Published 24 мая 2017,, 08:29

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Замглавы ростовского телеканала оспаривает в суде свое увольнение

24 мая 2017, 08:29
Ростовский журналист, бывший замгендиректора и директора студии телевидения АО "Тихий Дон" Сергей Синеок оспаривает в суде незаконное сокращение своей должности, сообщил RostovGazeta сам Синеок.

Журналиста уволили в январе этого года. Ранее с Синеоком также не продлили трудовой договор в "Дон-Медиа", где он работал по совместительству. Сам журналист полагает, что по закону о выборах депутатов Госдумы сократить его должность не могли еще в течение года после их завершения. Позицию руководства он связывает с личной местью за критику руководства после троекратного увеличения объемов вещания.

"Мое сокращение мнимо, а мотивы увольнения надуманы. Увольнение меня одновременно с обеих должностей - это скоординированные действия руководителей АО "ТРК "Тихий Дон" и ГУП РО "Дон-медиа", предпринятые, как я полагаю, в отместку за критику", — говорит Синеок.

Кировский районный суд в удовлетворении иска отказал. Журналист подал апелляцию, но Ростовский областной суд оставил решение без изменений. Комментировать ситуацию руководство канала отказалось.

Вы поддерживаете журналиста?
Материалы по теме
Конкурс на общедоступный телеканал объявлен в Ростовской областиКитайский телеканал переозвучил клип с участием таганрожца Ромы Зверя
#Общество#Новости#Опросы#Юлия Ликарчук
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
Сегодня, 14:28
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Сегодня, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Сегодня, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Сегодня, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Сегодня, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Сегодня, 11:09