Астрономы зафиксировали радиовспышки в районе созвездия Льва

Posted 25 мая 2017, 00:29
Published 25 мая 2017, 00:29
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ученые сумели выяснить, что уловленные ASKAP сигналы возникли в нескольких миллиардах световых лет от нашей планеты. А источником радиоимпульсов является созвездие Льва. В первый раз подобные импульсы были зафиксированы асторономами в 2007 году, однако последний радиосигнал, источником которого является созвездие Льва, оказался самым ярким и мощным.
Созвездие Льва расположено в северном полушарии неба, между Рака и Девы. На территории нашей страны созвездие лучше всего наблюдать в феврале и марте.
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