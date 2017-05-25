Астрономы зафиксировали радиовспышки в районе созвездия Льва

Ученые сумели выяснить, что уловленные ASKAP сигналы возникли в нескольких миллиардах световых лет от нашей планеты. А источником радиоимпульсов является созвездие Льва. В первый раз подобные импульсы были зафиксированы асторономами в 2007 году, однако последний радиосигнал, источником которого является созвездие Льва, оказался самым ярким и мощным.