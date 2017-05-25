rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2017, 00:29

Published 25 мая 2017, 00:29

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Астрономы зафиксировали радиовспышки в районе созвездия Льва

25 мая 2017, 00:29
Австралийские астрономы уловили радиовспышки, исходящие из созвездия Льва, при помощи радиоинтерферометра ASKAP, который называют также "Оком Саурона", пишет интернет-издание versia.ru.

Ученые сумели выяснить, что уловленные ASKAP сигналы возникли в нескольких миллиардах световых лет от нашей планеты. А источником радиоимпульсов является созвездие Льва. В первый раз подобные импульсы были зафиксированы асторономами в 2007 году, однако последний радиосигнал, источником которого является созвездие Льва, оказался самым ярким и мощным.

Созвездие Льва расположено в северном полушарии неба, между Рака и Девы. На территории нашей страны созвездие лучше всего наблюдать в феврале и марте.

р2

Вы любите смотреть на ночное небо?
Проголосовало: 0 чел.
#Технологии#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика