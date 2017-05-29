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Posted 29 мая 2017, 07:33

Published 29 мая 2017, 07:33

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Для организации "групп смерти" достаточно трех человек – эксперт

29 мая 2017, 07:33
Трех человек достаточно для того, чтобы организовать так называемую "группу смерти", которая толкает подростков на совершение суицида, говорит эксперт по деструктивным культам и тренингам Александр Невеев.

"Я думаю, что достаточно минимум трех человек: один, который знает все, и двое ассистентов, которые знают меньше, но выполняют определенные функции. Но вообще желательно человек пять", - говорит он.

По словам Невеева, организаторы таких групп воздействуют на сознание детей, нагнетая суицидальные чувства и вовлекая подростков в игру. Психолог считает, что эффективный метод борьбы с такими группами – относиться к ребенку как ко взрослому и дать ему возможность самому принимать решения.

"Нужно прививать ему православные взгляды, что самоубийство - это плохо, это слабость, это не выход. Рефлексировать ему по этому поводу не надо помогать, а, напротив, вытягивать его из мира его внутренних переживаний во внешний мир", - рекомендует Невеев.

Поддерживаете ли вы мнение психолога о том, что с подростками нужно общаться как со взрослыми?
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