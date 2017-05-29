Для организации "групп смерти" достаточно трех человек – эксперт

"Нужно прививать ему православные взгляды, что самоубийство - это плохо, это слабость, это не выход. Рефлексировать ему по этому поводу не надо помогать, а, напротив, вытягивать его из мира его внутренних переживаний во внешний мир", - рекомендует Невеев.