Для организации "групп смерти" достаточно трех человек – эксперт

Posted 29 мая 2017, 07:33
Published 29 мая 2017, 07:33
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Я думаю, что достаточно минимум трех человек: один, который знает все, и двое ассистентов, которые знают меньше, но выполняют определенные функции. Но вообще желательно человек пять", - говорит он.
По словам Невеева, организаторы таких групп воздействуют на сознание детей, нагнетая суицидальные чувства и вовлекая подростков в игру. Психолог считает, что эффективный метод борьбы с такими группами – относиться к ребенку как ко взрослому и дать ему возможность самому принимать решения.
"Нужно прививать ему православные взгляды, что самоубийство - это плохо, это слабость, это не выход. Рефлексировать ему по этому поводу не надо помогать, а, напротив, вытягивать его из мира его внутренних переживаний во внешний мир", - рекомендует Невеев.