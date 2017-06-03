Дома Ростовской области получили первые кредиты на капремонт

Согласно постановлению правительства России от 17 января 2017 года, Ростовская область вошла в число семи пилотных проектов. Государство будет погашать проценты кредита на капремонт в течение пяти лет, а сам кредит собственники должны будут погасить за счет взносов на спецсчет.