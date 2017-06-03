Дома Ростовской области получили первые кредиты на капремонт

Согласно постановлению правительства России от 17 января 2017 года, Ростовская область вошла в число семи пилотных проектов. Государство будет погашать проценты кредита на капремонт в течение пяти лет, а сам кредит собственники должны будут погасить за счет взносов на спецсчет.
"В банк на получение кредита заявился 21 дом, 17 кредитов на сумму 32,9 миллиона рублей уже одобрено. Возмещение процентной ставки составит 8,1 миллиона", - озвучил данные за последние полгода Майер.
Он отметил, что за последние пять лет кредит на капремонт оформили 21 Товарищество собственников жилья на сумму 28 миллионов рублей.