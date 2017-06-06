Ростовскому производителю одежды "Глория Джинс" грозит банкротство

О причинах, послуживших основанием для подачи иска, пока ничего не известно. В настоящее время заявление было оставлено без движения до 3 июля 2017 года, поскольку иск был оформлен с нарушениями. Арбитраж запросил у истца доказательства об уплате госпошлины и основания возникновения задолженности.