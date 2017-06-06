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Ростовскому производителю одежды "Глория Джинс" грозит банкротство

6 июня 2017, 17:08
Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление новосибирского предприятия "Нифрит" в отношении производителя одежды "Глория Джинс", следует из документов, размещенных на сайте суда.

О причинах, послуживших основанием для подачи иска, пока ничего не известно. В настоящее время заявление было оставлено без движения до 3 июля 2017 года, поскольку иск был оформлен с нарушениями. Арбитраж запросил у истца доказательства об уплате госпошлины и основания возникновения задолженности.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор оштрафовал компанию "Глория Джинс" на 150 тысяч рублей за продажу одежды, которая не соответствует необходимым требованиям.

Компания "Глория Джинс" занимается производством и продажей модной одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. В настоящее время сеть компании насчитывает свыше пятисот магазинов в России, Украине и Грузии.

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