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Всероссийские сборы военных парашютистов прошли в ЮВО

6 июня 2017, 13:01
Всероссийские сборы военных парашютистов прошли в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Порядка 50 человек со всех российских регионов совершили около 900 прыжков на базе спеццентра выживания летного состава ВКС в Краснодарском крае", - сказано в публикации.

Участники сборов совершали прыжки с высоты от 600 до 4 тысяч метров, при этом отработали приводнение в Черном море. Помимо десантирования бойцы показали элементы групповой и одиночной воздушной акробатики.

Отмечается, что 10 отобранных в результате соревнований парашютистов выступят в чемпионате ВС РФ по парашютному спорту в конце месяца в Пскове.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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