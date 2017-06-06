Всероссийские сборы военных парашютистов прошли в ЮВО

"Порядка 50 человек со всех российских регионов совершили около 900 прыжков на базе спеццентра выживания летного состава ВКС в Краснодарском крае", - сказано в публикации.
Участники сборов совершали прыжки с высоты от 600 до 4 тысяч метров, при этом отработали приводнение в Черном море. Помимо десантирования бойцы показали элементы групповой и одиночной воздушной акробатики.
Отмечается, что 10 отобранных в результате соревнований парашютистов выступят в чемпионате ВС РФ по парашютному спорту в конце месяца в Пскове.
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